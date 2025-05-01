الخميس 2025-05-01 05:57 م
 

29 إصابة جراء زلزال ضرب إيران

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 01-05-2025 05:31 م

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، على عمق عشرة كيلومترات تحت الأرض اليوم الخميس، محافظة خراسان شمال شرقي إيران ما تسبب بإصابة 29 شخصًا.

اضافة اعلان


وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن الزلزال ضرب، خمس مدن في خراسان رضوي، ولكنه لم يتسبب في أي أضرار مادية، وأن جميع الإصابات وقعت أثناء محاولات الفرار من الزلزال.


وأثر الزلزال على سكان مدن في محافظة خراسان رضوي، مثل تربت حيدرية وروشتار وغناباد وتايباد.
وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال ضرب أيضًا في عاصمة المحافظة، مدينة مشهد، لكنها لم توضح ما إذا كان هناك أي إصابات في هذه المدينة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية أحمد ختالين يكسر ثقافة العيب.. ما قصته؟

إطلاق جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بتاريخ الاول من ايار 2025

أخبار الشركات إطلاق جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بتاريخ الاول من ايار 2025

البوابات الذكية في مطار الملكة علياء

أخبار محلية سميرات: البوابات الذكية في المطار مخصصة للأردنيين في المرحلة الأولى

تعبيرية

عربي ودولي 29 إصابة جراء زلزال ضرب إيران

انا لله وانا اليه راجعون

نعـي فـاضل في مشهد مؤثر .. منى الختوم تلتحق بوالدها بعد 3 أيام من رحيله

وزارة الصحة في قطاع غزة

فلسطين 18 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

تراجع الإسترليني امام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

أسواق ومال تراجع الإسترليني امام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مرصد أكيد: 82 إشاعة في نيسان أكثر من ثُلثيْها سياسية وأمنية



 
 





الأكثر مشاهدة