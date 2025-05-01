29 إصابة جراء زلزال ضرب إيران

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن الزلزال ضرب، خمس مدن في خراسان رضوي، ولكنه لم يتسبب في أي أضرار مادية، وأن جميع الإصابات وقعت أثناء محاولات الفرار من الزلزال.
وأثر الزلزال على سكان مدن في محافظة خراسان رضوي، مثل تربت حيدرية وروشتار وغناباد وتايباد.
وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال ضرب أيضًا في عاصمة المحافظة، مدينة مشهد، لكنها لم توضح ما إذا كان هناك أي إصابات في هذه المدينة.
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