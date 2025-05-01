29 إصابة جراء زلزال ضرب إيران

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، على عمق عشرة كيلومترات تحت الأرض اليوم الخميس، محافظة خراسان شمال شرقي إيران ما تسبب بإصابة 29 شخصًا.

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وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن الزلزال ضرب، خمس مدن في خراسان رضوي، ولكنه لم يتسبب في أي أضرار مادية، وأن جميع الإصابات وقعت أثناء محاولات الفرار من الزلزال.