3 أسماء جديدة تنضم لفريق دونالد ترامب

الوكيل الإخباري- انضمت ثلاثة أسماء جديدة أمس الجمعة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.



وأعلن ترامب أنه سيرشح النائبة الجمهورية لوري تشافيز دي ريمير لتولي وزارة العمل. وقال في بيان إن "دعم لوري القوي من مجتمعي الأعمال والعمال سيضمن أن تتمكن وزارة العمل من توحيد الأمريكيين من جميع الخلفيات خلف أجندتنا لتحقيق نجاح وطني غير مسبوق وجعل أمريكا أكثر ثراء وقوة وازدهارا من أي وقت مضى".

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وتلقت عضو مجلس النواب عن ولاية أوريغون، والتي خسرت في محاولة إعادة انتخابها بفارق ضئيل في وقت سابق من الشهر الجاري، دعما قويا من أعضاء النقابات في منطقتها.



وبصفتها وزيرة محتملة لوزارة العمل، ستشرف تشافيز دي ريمير على القوى العاملة في وزارة العمل وميزانيتها وتطرح الأولويات التي تؤثر على أجور العمال وصحتهم وسلامتهم وقدرتهم على الانضمام إلى النقابات، وكذلك حقوق أصحاب العمل في إقالة الموظفين، من بين مسؤوليات أخرى.



كذلك، اختار ترامب لاعب كرة القدم الأمريكية السابق ومساعد البيت الأبيض سكوت تيرنر لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية.



وكان تيرنر قد تولى إدارة مجلس الفرص والتنشيط في البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى. وهو أعلى شخص من ذوي البشرة السوداء يجري اختياره حتى الآن في إدارة ترامب الجديدة، بسبب تقديم "المساعدة في قيادة جهد غير مسبوق أدى إلى تحويل المجتمعات الأكثر بؤسا في البلاد".



كما رشح الرئيس الأمريكي المنتخب الدكتور مارتي ماكاري لقيادة إدارة الغذاء والدواء (إف دي ايه)، ليختار بذلك جراحا ومؤلفا نال اهتماما وطنيا لمعارضته تفويضات اللقاحات وبعض إجراءات الصحة العامة الأخرى خلال تفشي جائحة (كوفيد-19).



وأصبح ماكاري، الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز، هو الأحدث في مجموعة من مرشحي ترامب الذين أعلنوا أن النظام الصحي الأمريكي "معطل" ويحتاج إلى تغيير.



وأعلن ترامب عن ترشيح مكاري في بيان مساء أمس الجمعة، قائلا إنه "سيعيد إدارة الغذاء والدواء إلى المعيار الذهبي للبحث العلمي، وينهي الروتين البيروقراطي في الوكالة للتأكد من حصول الأمريكيين على العلاجات الطبية التي يستحقونها".