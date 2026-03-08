الأحد 2026-03-08 11:58 ص

3 إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني في البحرين

يعمل رجال الطوارئ على إخماد حريق اندلع في مبنى عقب غارة إيرانية على العاصمة المنامة
ارشيفية
 
الأحد، 08-03-2026 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، عن إصابة 3 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني.اضافة اعلان


وتحدثت الوزارة عبر منصة "إكس" عن وقوع أضرار بمبنى جامعي في مدينة المحرق جراء شظايا صاروخ إيراني.

وأضافت الوزارة بأن القصف الإيراني العشوائي أصاب أهدافا مدنية وألحق أضراراً مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيرة.
 
 


