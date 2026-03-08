3 إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني في البحرين

09:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، عن إصابة 3 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني.





وتحدثت الوزارة عبر منصة "إكس" عن وقوع أضرار بمبنى جامعي في مدينة المحرق جراء شظايا صاروخ إيراني.



وأضافت الوزارة بأن القصف الإيراني العشوائي أصاب أهدافا مدنية وألحق أضراراً مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيرة.





