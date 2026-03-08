3 إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني في البحرين

وتحدثت الوزارة عبر منصة "إكس" عن وقوع أضرار بمبنى جامعي في مدينة المحرق جراء شظايا صاروخ إيراني.
وأضافت الوزارة بأن القصف الإيراني العشوائي أصاب أهدافا مدنية وألحق أضراراً مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيرة.
