3 دول أوروبية ترغب بعقد محادثات نووية جديدة مع إيران

وقال المصدر إن الدول الأوروبية الثلاث "على اتصال مع إيران لتحديد موعد لإجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع المقبل".
وحذّرت القوى الأوروبية من إمكان إعادة تفعيل العقوبات الدولية على طهران ما لم يتم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن برنامجها النووي، وذلك بموجب آلية يلحظها اتفاق عام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر لم تسمه، أن طهران وافقت على إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق عام 2015.
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