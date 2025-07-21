3 دول أوروبية ترغب بعقد محادثات نووية جديدة مع إيران

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الوكيل الإخباري- تعتزم كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقد محادثات جديدة مع إيران خلال الأيام المقبلة، هي الأولى منذ هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في حزيران/يونيو في خضم الحرب بين إسرائيل وطهران، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي ألماني لفرانس برس الأحد. اضافة اعلان





وقال المصدر إن الدول الأوروبية الثلاث "على اتصال مع إيران لتحديد موعد لإجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع المقبل".



وحذّرت القوى الأوروبية من إمكان إعادة تفعيل العقوبات الدولية على طهران ما لم يتم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن برنامجها النووي، وذلك بموجب آلية يلحظها اتفاق عام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه.



ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر لم تسمه، أن طهران وافقت على إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق عام 2015.