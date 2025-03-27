الخميس 2025-03-27 08:56 م
 

3 شهداء بغارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الخميس، 27-03-2025 07:34 م

الوكيل الإخباري-   ارتقى ثلاثة شهداء اليوم الخميس في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق برعشيت بيت ياحون جنوب لبنان.

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وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أفادت بأن مواطنا أصيب بجروح في بلدة حولا جراء إلقاء قنبلة من مسيرة للجيش الإسرائيلي كانت تحلق في أجواء البلدة.


وقال مصدر أمني: "إن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص في محيط تواجد عدد من جنود اليونيفيل في بلدة العديسة الحدودية قبالة موقع مسكفعام الإسرائيلي".

 
gnews

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