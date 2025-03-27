3 شهداء بغارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أفادت بأن مواطنا أصيب بجروح في بلدة حولا جراء إلقاء قنبلة من مسيرة للجيش الإسرائيلي كانت تحلق في أجواء البلدة.
وقال مصدر أمني: "إن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص في محيط تواجد عدد من جنود اليونيفيل في بلدة العديسة الحدودية قبالة موقع مسكفعام الإسرائيلي".
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