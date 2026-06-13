السبت 2026-06-13 11:46 ص

3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
السبت، 13-06-2026 11:10 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد شخصان في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، كما استشهد شخص في غارة على جبانة بلدة معركة في قضاء صور جنوب لبنان.

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وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات على عدد من المناطق الجنوبية، فيما سجل قصف مدفعي على عدد من مناطق النبطية.

 
 


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