3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، كما استشهد شخص في غارة على جبانة بلدة معركة في قضاء صور جنوب لبنان.

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