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3 شهداء في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 12-09-2024 08:56 م

الوكيل الإخباري-    استشهد ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وجُرح ثلاثة آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة كفرجوز في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني: "إن الطيران المسيّر الإسرائيلي، أغار على دراجتين ناريتين على طريق كفرجوز النبطية".


وأضاف المصدر، أن غارات أخرى سُجلت على بلدات شيحين وزبقين وياطر، أدت إلى أضرار مادية جسيمة".

 
gnews

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