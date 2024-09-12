3 شهداء في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وجُرح ثلاثة آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة كفرجوز في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني: "إن الطيران المسيّر الإسرائيلي، أغار على دراجتين ناريتين على طريق كفرجوز النبطية".