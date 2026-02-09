3 شهداء في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة البلدة، ما أدى إلى استشهاد سائقها، إضافة إلى عنصر في قوى الأمن الداخلي وطفله، تصادف مرورهما في المكان.
