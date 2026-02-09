الإثنين 2026-02-09 01:08 م

3 شهداء في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

الإثنين، 09-02-2026 11:47 ص
الوكيل الإخباري-    استشهد 3 لبنانيين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم، على بلدة يانوح في قضاء صور جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة البلدة، ما أدى إلى استشهاد سائقها، إضافة إلى عنصر في قوى الأمن الداخلي وطفله، تصادف مرورهما في المكان.
 
 


