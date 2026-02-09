3 شهداء في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

11:47 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 3 لبنانيين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم، على بلدة يانوح في قضاء صور جنوب لبنان. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لبناني، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة البلدة، ما أدى إلى استشهاد سائقها، إضافة إلى عنصر في قوى الأمن الداخلي وطفله، تصادف مرورهما في المكان.



