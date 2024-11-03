3 شهداء في غارة إسرائيلية على صيدا

وقال مصدر لبناني إن غارات إسرائيلية كثيفة تدميرية استهدفت أيضا مدينة بعلبك، كما أغارت مسيرة إسرائيلية على مبنى استراحة صور، فيما أغار الطيران الحربي على بلدتي قعقعية الجسر، وزوطر الشرقية.
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