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3 شهداء في غارة إسرائيلية على صيدا

علم لبنان
لبنان
الأحد، 03-11-2024 05:53 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون في غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة حارة صيدا في الجنوب.

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وقال مصدر لبناني إن غارات إسرائيلية كثيفة تدميرية استهدفت أيضا مدينة بعلبك، كما أغارت مسيرة إسرائيلية على مبنى استراحة صور، فيما أغار الطيران الحربي على بلدتي قعقعية الجسر، وزوطر الشرقية.

 
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