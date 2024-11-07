3 شهداء ومصابون بينهم 4 من قوات "اليونيفل" بغارة اسرائيلية

الوكيل الإخباري- استشهد 3 لبنانيين وجرح 7 آخرون، هم 3 جنود لبنانيين و 4 من قوات "اليونيفل" الدولية، جراء غارة إسرائيلية عند نهر الأولي في مدينة صيدا، الذي يعتبر بوابة جنوب لبنان.

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