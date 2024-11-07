3 شهداء ومصابون بينهم 4 من قوات "اليونيفل" بغارة اسرائيلية

وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضا مدينة بنت جبيل ومحيط بلدة "جبشيت"، في حين استهدفت غارة أخرى سيارة على طريق عاريا باتجاه الجمهور شرق العاصمة بيروت، ما أدى إلى ارتقاء شهيدة.
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