3 قتلى بعد إصابة سيارة إسعاف في قصف إسرائيلي على إيران

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء عن حميد رضا محمدي فشاركي حاكم منطقة نجف آباد في محافظة أصفهان قوله إن "سيارة الإسعاف كانت في طريقها لنقل مريض عندما تعرضت لأضرار بالغة جراء ضربة بطائرة مسيّرة".
-
أخبار متعلقة
-
مندوب إيران بمجلس الأمن: قواتنا ستحدد توقيت وطبيعة الرد المناسب
-
ترامب: لنجعل إيران عظيمة مجددا
-
روسيا تحذر من اندلاع صراع إقليمي في حال عدم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي
-
إسرائيل: اعتقال جواسيس لصالح إيران
-
إيران: لم يسجل أي تلوث إشعاعي
-
هآرتس: لم يعد هناك ما يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية في إيران
-
إيران: مقتل قائد لواء و3 ضباط وجنديين بهجوم إسرائيلي
-
أكثر من 200 موقع في طهران تعرض للقصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب