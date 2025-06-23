الإثنين 2025-06-23 01:04 ص
 

3 قتلى بعد إصابة سيارة إسعاف في قصف إسرائيلي على إيران

تصاعد الدخان من انفجار في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران
تصاعد الدخان من انفجار في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران
 
الإثنين، 23-06-2025 12:04 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل 3 أشخاص على الأقل الأحد بعد إصابة سيارة إسعاف في غارة إسرائيلية على وسط إيران، حسبما ذكر إعلام محلي، فيما تستعر الحرب بين البلدين لليوم العاشر.اضافة اعلان


ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء عن حميد رضا محمدي فشاركي حاكم منطقة نجف آباد في محافظة أصفهان قوله إن "سيارة الإسعاف كانت في طريقها لنقل مريض عندما تعرضت لأضرار بالغة جراء ضربة بطائرة مسيّرة".
 
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