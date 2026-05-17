3 قتلى و16 إصابة جراء هجوم مكثف لمسيرات أوكرانية على موسكو ومقاطعتها

وأشار سوبيانين إلى أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تواصل صد الهجوم المكثف، حيث دمرت أكثر من 120 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي مقاطعة موسكو لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون على الأقل بجروح في غارات المسيرات، حسبما أفاد حاكم المقاطعة أندريه فوروبيوف.
وفي التفاصيل، قتل رجلان في منطقة ميتيشي بضواحي موسكو عندما سقط حطام مسيرة على مبنى قيد الإنشاء، فيما توفيت امرأة بعد سقوط مسيرة على منزل خاص في خيمكي بضواحي موسكو أيضا، حيث حوصر شخص آخر تحت الأنقاض.
وفي كراسنوغورسك المتاخمة لموسكو استهدف هجوم مسيرة مبنى سكنيا، مما أدى إلى تضرر عدة شقق، دون وقوع إصابات.
وفي منطقة إسترا شمال موسكو، استهدفت غارة بطائرات مسيرة مبنى سكنيا متعدد الشقق و5 منازل خاصة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.
واندلع حريق في منزل خاص إثر سقوط طائرة مسيرة في قرية سوبوتينو (بمنطقة نارو-فومينسك جنوب غرب موسكو)، ولم تسجل هناك أي إصابات، حسب التقارير الأولية.
