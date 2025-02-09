3 قتلى و7 مفقودين جراء غرق سفينة صيد قبالة سواحل كوريا الجنوبية

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأنه تم الإبلاغ عن اختفاء السفينة، التي تزن 139 طنًا، وعلى متنها 14 من أفراد الطاقم، على بعد نحو 17 كيلومترًا شرق جزيرة "هابيك"، بالقرب من مدينة "يوسو"، الواقعة على بعد 316 كيلومترًا جنوب سيئول.
وانتشلت سفن خفر السواحل وقوارب الصيد الأخرى سبعة من أفراد الطاقم، وهم 3 كوريين جنوبيين و4 أجانب، لكن الكوريين الجنوبيين الثلاثة لقوا حتفهم، بمن فيهم قبطان السفينة البالغ من العمر 66 عامًا.
وقال أحد البحارة إن السفينة انقلبت بسبب الرياح والأمواج، لكن من المتوقع أن تجري السلطات تحقيقًا لتحديد السبب الدقيق للحادث.
ونشر خفر السواحل 23 سفينة و8 طائرات، إلى جانب الدعم من الوكالات الأخرى وسفن الصيد، في محاولة للعثور على أفراد الطاقم المفقودين.
بترا
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