السبت 2025-06-28 06:21 م
 

3 مليار دولار خسائر إسرائيل المباشرة في حربها مع إيران

ت
أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري- قال موقع بلومبيرغ إن إسرائيل قدرت تكلفة الأضرار التي تكبدتها خلال حربها التي استمرت 12 يوما مع إيران بـ10 مليار شيكل أي ما يعادل 3 مليار دولار.

اضافة اعلان


وأضاف الموقع المتخصص بالاقتصاد أن الحسابات التي شاركتها وزارة المالية وهيئة الضرائب الإسرائيلية تظهر مدى تمكن إيران من اختراق الدفاعات الإسرائيلية خلال نحو أسبوعين من القصف الصاروخي.


وقال المدير العام لهيئة الضرائب الإسرائيلية والمسؤول عن دفع التعويضات شاي أهارونوفيتش للصحفيين: "هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهناه، لم يكن مثل هذا القدر من الأضرار في تاريخ إسرائيل".

 

ولا تشمل هذه المبالغ تكلفة استبدال الأسلحة وأنظمة الدفاع التي استخدمت في الحملة، وهو ما قد يدفع الإجمالي للحرب إلى مستوى أعلى بكثير عند اكتمال التقييمات.

 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يكشف سبب وفاة 3 أشخاص في الزرقاء

ارشيفية

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

تعبيرية

منوعات حل لغز البقعة الباردة الغامضة في المحيط الأطلسي

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية "تقدم النيابية" تزور مديرية الأمن العام

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تخفّض الجمارك على السكوترز والدراجات

الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامة والخاصة) على المركبات

أخبار محلية خفض الضرائب على السيارات اعتباراً من غد الأحد .. تفاصيل

ارشيفية

عربي ودولي تحطم طائرة قرب موسكو ومصرع 4 أشخاص .. التفاصيل

الزجاجات البلاستيكية تملأ ساحة البوليفار في بوغوتا

عربي ودولي في مشهد صادم .. نفايات تُغرق ساحة بوليفار بالعاصمة الكولومبية



 
 





الأكثر مشاهدة