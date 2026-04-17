3 ناقلات إيرانية محملة بالنفط غادرت الخليج لأول مرة منذ بدء الحصار الأميركي

وبحسب بيانات الشركة، عبرت السفن الثلاث "ديب سي" و"سونيا 1" و"ديونا"، وجميعها خاضعة لعقوبات أميركية، الممرّ البحري الاستراتيجي الأربعاء، بعدما أبحرت من جزيرة خارك الإيرانية.
وقبل ذلك، لم تغادر أي ناقلة إيرانية الخليج عبر المضيق محملة بشحنة من النفط، منذ "ستارلا" في 10 نيسان.
وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين الماضي، بعد فشل مفاوضاتها مع طهران في إسلام أباد السبت.
بدورها هدّدت إيران، بفرض حصار بحري على البحر الأحمر الذي لا تملك حدودا مباشرة معه، في حال استمرار الحصار المفروض من الولايات المتحدة على موانئها الذي قالت طهران، إنه قد يؤدي لخرق وقف إطلاق النار.
