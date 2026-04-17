الجمعة 2026-04-17 03:39 م

3 ناقلات إيرانية محملة بالنفط غادرت الخليج لأول مرة منذ بدء الحصار الأميركي

ارشيفية
 
الجمعة، 17-04-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري-   غادرت ثلاث ناقلات نفط إيرانية الخليج الأربعاء عبر مضيق هرمز محمّلة بخمسة ملايين برميل من النفط، وهي الأولى منذ بدء الحصار الأميركي لموانئ إيران، وفق ما أفادت شركة البيانات البحرية "كيبلر" الجمعة.اضافة اعلان


وبحسب بيانات الشركة، عبرت السفن الثلاث "ديب سي" و"سونيا 1" و"ديونا"، وجميعها خاضعة لعقوبات أميركية، الممرّ البحري الاستراتيجي الأربعاء، بعدما أبحرت من جزيرة خارك الإيرانية.

وقبل ذلك، لم تغادر أي ناقلة إيرانية الخليج عبر المضيق محملة بشحنة من النفط، منذ "ستارلا" في 10 نيسان.

وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين الماضي، بعد فشل مفاوضاتها مع طهران في إسلام أباد السبت.

بدورها هدّدت إيران، بفرض حصار بحري على البحر الأحمر الذي لا تملك حدودا مباشرة معه، في حال استمرار الحصار المفروض من الولايات المتحدة على موانئها الذي قالت طهران، إنه قد يؤدي لخرق وقف إطلاق النار.
 
 


موسكو تعلن تطوير لقاح جديد ضد حمى الضنك

عربي ودولي موسكو تعلن تطوير لقاح جديد ضد حمى الضنك

3 ناقلات إيرانية محملة بالنفط غادرت الخليج لأول مرة منذ بدء الحصار الأميركي

عربي ودولي 3 ناقلات إيرانية محملة بالنفط غادرت الخليج لأول مرة منذ بدء الحصار الأميركي

رئيس فنلندا يبدأ زيارة إلى الأردن السبت

أخبار محلية رئيس فنلندا يبدأ زيارة إلى الأردن السبت

فلسطينيون يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 75 ألف مصل يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

يوم طبي مجاني في إربد غدا

أخبار محلية يوم طبي مجاني في إربد غدا

لبنان

عربي ودولي 13 شهيدا بغارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان قبل دقائق من سريان الهدنة

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا بدورته الخامسة المنعقد في تركيا

عربي ودولي الشرع: اعتراف أي دولة بأحقية إسرائيل بالجولان السوري المحتل باطل

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

فلسطين الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى من دخوله لأداء صلاة الجمعة



 
 






