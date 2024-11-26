3 وفيات و 13 مفقود بغرق مركب مصري قبالة سواحل البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري- أفاد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي في مصر لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، بأنه تم انتشال 3 جثث بعد غرق المركب السياحي (سي ستوري) قبالة سواحل البحر الأحمر، فيما لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين. اضافة اعلان





وكانت محافظة البحر الأحمر المصرية قد أعلنت غرق المركب السياحي، الذي كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و 14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.



ونقل بيان عن حنفي القول إن جهود الإنقاذ أسفرت عن العثور على 28 شخصا، وإن أعمال البحث لا تزال جارية باستخدام فرقاطة بحرية وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة.



جاء في بيان منفصل: "ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 05:30 صباحا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد اللانش، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة".



تشير المعلومات الأولية إلى غرق "اللانش" بمنطقة شعب سطايح شمالي مدينة مرسى علم.



سكاي نيوز