30 إصابة بحادث سير بألمانيا

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن خدمات الطوارىء قولها إن الحافلة العامة انحرفت عن الطريق خلال ساعة الذروة المرورية واصطدمت بشجرة وشاحنة صغيرة مشيرة إلى أن لا يزال سبب الحادث الذي وقع بالقرب من ميدان ألبرتبلاتس المزدحم بالمدينة مجهولا.
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