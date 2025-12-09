30 إصابة على الأقل بعد زلزال قوي في اليابان

11:49 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 30 شخصا على الأقل بعدما ضرب زلزال قوي شمال اليابان ألحق أضرارا بالعديد من الطرق وتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وفق ما أعلنت السلطات اليابانية الثلاثاء.





وبحسب وكالة الأنباء اليابانية" كيودو "، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات الذي وقع مساء الاثنين، قبالة ساحل منطقة أوموري زاد من احتمالات وقوع هزات مماثلة أو أقوى في الأيام المقبلة.



وأفادت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، بأن 30 شخصا أصيبوا في الزلزال الذي وقع قبالة سواحل منطقة أوموري والذي تسبب في حدوث أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا.



وتسبب زلزال بقوة 9 درجات بتسونامي، في عام 2011، وأسفر عن مقتل وفقدان أثر 18500 شخص وألحق أضرارا جسيمة بمحطة فوكوشيما النووية.



وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي العالي.



