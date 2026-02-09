الإثنين 2026-02-09 12:45 ص

30 قتيلا على الأقل في حادث مروري في نيجيريا الأحد

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 09-02-2026 12:31 ص

الوكيل الإخباري-   أسفر حادث مروري الأحد في ولاية كانو بشمال نيجيريا عن مقتل 30 شخصا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وقال متحدث باسم حكومة الولاية في بيان إنّ "هذا الحادث المميت وقع بين شاحنة نصف مقطورة... اصطدمت بمركبة بسبب القيادة المتهورة، ما تسبب في مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين بجروح خطيرة".

 
 


