30 قتيلا على الأقل في حادث مروري في نيجيريا الأحد

وقال متحدث باسم حكومة الولاية في بيان إنّ "هذا الحادث المميت وقع بين شاحنة نصف مقطورة... اصطدمت بمركبة بسبب القيادة المتهورة، ما تسبب في مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين بجروح خطيرة".
