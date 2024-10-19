30 مليار استرليني تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم السبت، أن بريطانيا دفعت حتى الآن 24 مليار جنيه إسترليني "حوالي 30 مليار دولار" لبروكسل، ولا يزال عليها تسديد مبلغ إضافي يبلغ 6.4 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 40 مليار دولار.
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