30 مليار استرليني تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- بلغت التكلفة المالية الضخمة التي تحملتها بريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 2020، أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني.

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