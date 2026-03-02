الإثنين 2026-03-02 09:16 ص

31 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما أعلن حزب الله في بيان إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه قاعدة إسرائيلية جنوب مدينة حيفا.

 
 


