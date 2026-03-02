31 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما أعلن حزب الله في بيان إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه قاعدة إسرائيلية جنوب مدينة حيفا.
