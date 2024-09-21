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31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

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السبت، 21-09-2024 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحافي السبت، أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت 31 شهيدا، بينهم 3 أطفال، موضحا أن عمليات الانقاذ تواصلت طوال الليل.

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وقال الوزير إن "الحصيلة حتى الآن 31 شهيداً" بينهم "ثلاثة أطفال" و"سبع نساء"، مضيفا أن "فرق الإنقاذ(...) عملت طوال الليل بإزالة الركام".
أ ف ب

 
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