31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

وقال الوزير إن "الحصيلة حتى الآن 31 شهيداً" بينهم "ثلاثة أطفال" و"سبع نساء"، مضيفا أن "فرق الإنقاذ(...) عملت طوال الليل بإزالة الركام".
أ ف ب
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