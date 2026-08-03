35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرات مسيرة في دارفور

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الوكيل الإخباري- أسفرت ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت مجموعة محامي الطوارئ الأحد. اضافة اعلان





وأعلنت المجموعة التي توثق الانتهاكات المرتكبة في النزاع الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيان أنه "وفقا للمعلومات الأولية"، أسفرت الضربة "عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة آخرين، كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها".



وأشارت إلى أن الهجوم جاء في وقت كانت فيه المحكمة تشهد تجمعا للمدنيين للنظر في عدد من القضايا والنزاعات .



وأدّى الهجوم إلى "سقوط عدد كبير من الضحايا وإلحاق أضرار بالمحكمة التي تُعد مرفقا مدنيا يؤدي دورا قضائيا واجتماعيا داخل المنطقة"، بحسب المجموعة.



وأتى هذا الهجوم المنفّذ في الولاية الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بعد أيام من قول قائدها محمد حمدان دقلو للمقاتلين إن "الرسن في يدكم".



ولم تنجح المساعي الدولية في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت عامها الرابع وأسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى وتشريد الملايين في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة جوع ونزوح في العالم.



واشتدت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد سيطرتها على إقليم دارفور في الغرب، اعتمادا بشكل أساسي على الطائرات المسيرة التي قتلت أكثر من ألف سوداني في أنحاء البلاد منذ بداية العام بحسب الأمم المتحدة.



ويواجه طرفا النزاع في السودان اتهامات بارتكاب جرائم حرب واستهداف مناطق مدنية، في حين تُتّهم قوات الدعم السريع خصوصا بالنهب والعنف الجنسي الممنهج والإبادة العرقية.





