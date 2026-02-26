35 مليار دولار لتطوير قدرات الدفاع المشتركة بين سول وأبوظبي

11:55 ص

الوكيل الإخباري- قال المبعوث الرئاسي لسول كانج هون سيك، الخميس، إن كوريا الجنوبية والإمارات وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بقيمة تتجاوز 35 مليار دولار. اضافة اعلان





وأوضح كانج، وهو مدير مكتب الرئيس لي جيه-ميونج، للصحفيين لدى عودته من الإمارات، أن المشاريع الدفاعية ستشمل مجالات الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية.





