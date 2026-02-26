35 مليار دولار لتطوير قدرات الدفاع المشتركة بين سول وأبوظبي

وأوضح كانج، وهو مدير مكتب الرئيس لي جيه-ميونج، للصحفيين لدى عودته من الإمارات، أن المشاريع الدفاعية ستشمل مجالات الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية.
