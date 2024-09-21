37 شهيدا في حصيلة جديدة للغارة على بيروت

04:46 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية ، ان 37 شخصا استشهدوا في حصيلة جديدة للغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. اضافة اعلان





وأشارت الوزارة الى تواصل أعمال رفع الأنقاض.