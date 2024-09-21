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37 شهيدا في حصيلة جديدة للغارة على بيروت

علم لبنان
لبنان
السبت، 21-09-2024 04:46 م
الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة اللبنانية ، ان 37 شخصا استشهدوا في حصيلة جديدة للغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة الى تواصل أعمال رفع الأنقاض.
 
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