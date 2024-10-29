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37 شهيدا في غارات إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 06:38 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الليلة، استشهاد 37 شخصًا وإصابة آخرين، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة بعلبك الهرمل شرق لبنان.

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وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد 10 أشخاص في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الحفير، وباستشهاد 9 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في غارة على بلدة رام.


كما أفادت باستشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين في غارة على يونين، وباستشهاد طفل وإصابة أربعة أشخاص في غارة على بريتال.


وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة مشغرة في البقاع الغربي.


وفي وقت سابق، استشهد 10 أشخاص في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة العلاق في محافظة بعلبك الهرمل، كما استشهد ثلاثة أشخاص في غارة على بلدة طاريا، واستشهد ثلاثة أشخاص وأصيب 17 آخرين في غارة على ثكنة غورو، واستشهد شخصان وأصيب ثمانية بجروح في غارة للاحتلال استهدفت منزلاً في بلدة الحلانية.


وارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حتى أمس الأحد، إلى 2710 شهداء، و12592 جريحًا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

 
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