37 قتيلاً ومئات الجرحى جراء الزلزال الذي ضرب الفلبين

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر أمس الاثنين، إلى 37 قتيلا و487 مصابا، وفق ما أعلنته الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في البلاد اليوم الثلاثاء.

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