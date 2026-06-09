الثلاثاء 2026-06-09 12:23 م

37 قتيلاً ومئات الجرحى جراء الزلزال الذي ضرب الفلبين

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته 5 درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر من الثلاثاء. وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا.
زلزال
 
الثلاثاء، 09-06-2026 09:58 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر أمس الاثنين، إلى 37 قتيلا و487 مصابا، وفق ما أعلنته الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في البلاد اليوم الثلاثاء.

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وبحسب قناة "تشانيل نيوز آشيا"، قال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، بيرناردو رافايلتو أليخاندرو، إن الزلزال ألحق أضرارا واسعة بالبنية التحتية والطرق والجسور، إضافة إلى تسببه في انهيارات أرضية.

 
 


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