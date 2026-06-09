37 قتيلاً ومئات الجرحى جراء الزلزال الذي ضرب الفلبين

وبحسب قناة "تشانيل نيوز آشيا"، قال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، بيرناردو رافايلتو أليخاندرو، إن الزلزال ألحق أضرارا واسعة بالبنية التحتية والطرق والجسور، إضافة إلى تسببه في انهيارات أرضية.
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