39 قتيلا و9 مفقودين جراء فيضانات في قوانغشي بجنوبي الصين

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن الفيضانات الناتجة عن موجات الأمطار الغزيرة أدت إلى وفاة 39 شخصًا وفقدان تسعة آخرين في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في جنوبي الصين.

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