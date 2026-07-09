الجمعة 2026-07-10 12:36 ص

39 قتيلا و9 مفقودين جراء فيضانات في قوانغشي بجنوبي الصين

ل
أرشيفية
 
الخميس، 09-07-2026 10:30 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن الفيضانات الناتجة عن موجات الأمطار الغزيرة أدت إلى وفاة 39 شخصًا وفقدان تسعة آخرين في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في جنوبي الصين.

اضافة اعلان


ووفق ما نقلت وكالة (شينخوا) الصينية، تشمل حصيلة الوفيات الضحايا الذين سقطوا جراء خرق خطير لأحد السدود في مدينة ناننينغ، حاضرة المنطقة وفقًا للمؤتمر الصحفي الخاص بمكافحة الفيضانات والإغاثة من الكوارث الذي عُقد بعد ظهر اليوم الخميس.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق

عربي ودولي مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق

بعد تألق بونو .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المغرب وفرنسا

كأس العالم بعد تألق بونو .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المغرب وفرنسا

ب

كأس العالم استقبال شعبي وتكريم رئاسي.. بعثة منتخب مصر تستعد للتوجه إلى العلمين

ق

أخبار محلية بعد 3 أيام من الإبلاغ عن فقدانها.. العثور على مفقودة ستينية في عمّان

ب

عربي ودولي مسؤول أمريكي: لبنان وإسرائيل انتقلا إلى مرحلة تنفيذ "اتفاق الإطار"

ب

أخبار محلية السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة

رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن

عربي ودولي رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن

ل

عربي ودولي 39 قتيلا و9 مفقودين جراء فيضانات في قوانغشي بجنوبي الصين



 
 






الأكثر مشاهدة

 