39 قتيلا و9 مفقودين جراء فيضانات في قوانغشي بجنوبي الصين

ووفق ما نقلت وكالة (شينخوا) الصينية، تشمل حصيلة الوفيات الضحايا الذين سقطوا جراء خرق خطير لأحد السدود في مدينة ناننينغ، حاضرة المنطقة وفقًا للمؤتمر الصحفي الخاص بمكافحة الفيضانات والإغاثة من الكوارث الذي عُقد بعد ظهر اليوم الخميس.
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