4 إصابات بغارات إسرائيلية على سوريا

وشنت إسرائيل غارات جوية مناطق بالقرب من العاصمة السورية وغرب البلاد الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الطيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على محيط مدينة حرستا بريف دمشق"، إضافة إلى غارات استهدفت ريفي حماة الشمالي الغربي واللاذقية.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
خلال لقائه الشرع .. جنبلاط يدعو للتحقيق بأحداث جرمانا ويرفض التدخل الدولي
-
استعدادات اسرائيلية لضربات جديدة على سوريا تشمل أهدافًا "حكومية"
-
الناس هرعت إلى الجبال .. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين
-
السعودية تعلق على الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق
-
أول رد من الرئاسة السورية بعد قصف محيط قصر الشرع
-
إيران: الإصرار على العقوبات يزيد الشك في نوايا واشنطن تجاهنا
-
مقتل شخصين إثر حادث تسرب في إحدى وحدات شركة نفط البحرين
-
الاتحاد الأوروبي يغرّم "تيك توك" 530 مليون يورو بسبب نقل بيانات إلى الصين