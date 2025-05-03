السبت 2025-05-03 01:52 ص
 

4 إصابات بغارات إسرائيلية على سوريا

طائرة إسرائيلية فوق منطقة قرب العاصمة السورية دمشق
طائرة إسرائيلية فوق منطقة قرب العاصمة السورية دمشق
 
السبت، 03-05-2025 12:47 ص
الوكيل الإخباري- أصيب 4 أشخاص، مساء الجمعة، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"اضافة اعلان


وشنت إسرائيل غارات جوية مناطق بالقرب من العاصمة السورية وغرب البلاد الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الطيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على محيط مدينة حرستا بريف دمشق"، إضافة إلى غارات استهدفت ريفي حماة الشمالي الغربي واللاذقية.

وكالات
 
gnews

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