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4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب

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أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 03:13 ص

الوكيل الإخباري- قالت القناة 14 الإسرائيلية إن هناك 4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب نتيجة الصواريخ الإيرانية.

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وكان أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات إنذار إضافية في عدة مناطق في تل أبيب عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.

 
gnews

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