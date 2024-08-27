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4 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
الثلاثاء، 27-08-2024 07:18 م

الوكيل الإخباري-   أصيب أربعة أشخاص في غارتين نفذهما الجيش الإسرائيلي على بلدتي المجادل في قضاء صور وشيحين في النبطية جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت “إن الغارة على بلدة المجادل أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، وأدت الغارة على شيحين إلى إصابة مواطن بجروح”.

 
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