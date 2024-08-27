4 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت “إن الغارة على بلدة المجادل أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، وأدت الغارة على شيحين إلى إصابة مواطن بجروح”.
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