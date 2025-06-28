4 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وأفاد مصدر امني لبناني، أن فوج الهندسة في الجيش اللبناني قام بجولة تفقدية في وادي العصافير في بلدة الخيام، وتبين بعد الكشف الميداني، أن المنازل غير مفخخة، خلافًا لما زعمه الجيش الإسرائيلي .
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