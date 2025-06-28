4 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت الصحة العامة اللبنانية في بيان مساء الجمعة، إصابة أربعة أشخاص في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة شقرا جنوب لبنان.

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