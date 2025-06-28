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4 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

4 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
ارشيفية
 
السبت، 28-06-2025 12:18 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت الصحة العامة اللبنانية في بيان مساء الجمعة، إصابة أربعة أشخاص في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة شقرا جنوب لبنان.

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وأفاد مصدر امني لبناني، أن فوج الهندسة في الجيش اللبناني قام بجولة تفقدية في وادي العصافير في بلدة الخيام، وتبين بعد الكشف الميداني، أن المنازل غير مفخخة، خلافًا لما زعمه الجيش الإسرائيلي .

 
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