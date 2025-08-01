4 شهداء بغارات إسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أن سلسلة الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي مساء أمس الخميس، أدت إلى سقوط أربعة شهداء.



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