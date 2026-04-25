4 شهداء بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد أربعة أشخاص بغارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان، السبت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.





وقالت الوزارة في بيان إن "غارتي الاحتلال الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 أشخاص"، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار في الحرب التي اندلعت منذ أكثر من ستة أسابيع بين إسرائيل وحزب الله.





