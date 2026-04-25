السبت 2026-04-25 04:33 م

4 شهداء بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

السبت، 25-04-2026 03:59 م
الوكيل الإخباري-   استشهد أربعة أشخاص بغارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان، السبت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان إن "غارتي الاحتلال الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 أشخاص"، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار في الحرب التي اندلعت منذ أكثر من ستة أسابيع بين إسرائيل وحزب الله.
 
 


