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4 شهداء في غارات إسرائيلية على بعلبك وجنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الخميس، 14-11-2024 05:36 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 3 أشخاص في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي اليوم الخميس على حي العسيرة شرقي مدينة بعلبك.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن غارة أخرى استهدفت حي الرويس في مدينة النبطية جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد شخص، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون وبلدة قانا في صور، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع على مدينة الخيام ومجرى نهر الليطاني، كما سجل قصف بالقذائف العنقودية على أطراف بلدة بلاط.

 
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