4 شهداء في غارات إسرائيلية على بعلبك وجنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن غارة أخرى استهدفت حي الرويس في مدينة النبطية جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد شخص، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون وبلدة قانا في صور، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع على مدينة الخيام ومجرى نهر الليطاني، كما سجل قصف بالقذائف العنقودية على أطراف بلدة بلاط.
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