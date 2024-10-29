4 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر لبناني، إن شخصَيْن استشهدا وأصيب 3 في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة قليا في البقاع الغربي اللبناني، واستشهد شخص في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية في صور.
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