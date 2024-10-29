 
الثلاثاء 2024-10-29 06:31 م
 

4 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الثلاثاء، 29-10-2024 05:30 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 4 أشخاص في غارات نفذتها طائرات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على جنوب لبنان.

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وقال مصدر لبناني، إن شخصَيْن استشهدا وأصيب 3 في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة قليا في البقاع الغربي اللبناني، واستشهد شخص في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية في صور.

 
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