4 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

12:00 م

الوكيل الإخباري- استشهد 4 أشخاص اليوم الاثنين، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة زفتا في قضاء النبطية جنوب لبنان. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لبناني، إن إحدى الغارات استهدفت أحد مراكز الإيواء في البلدة، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات في النبطية وبنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة النبطية.





