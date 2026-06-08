4 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن إحدى الغارات استهدفت أحد مراكز الإيواء في البلدة، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات في النبطية وبنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة النبطية.
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