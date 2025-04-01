الثلاثاء 2025-04-01 09:53 ص
 

4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 09:36 ص

الوكيل الإخباري-    أستشهد 4 مواطنين لبنانيين في غارة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء استهدفت مبنى في منطقة حي ماضي التجاري في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

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وأعلنت فرقة العمليات التابعة لوزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مواطنين و 7 جرحى بينهم امرأة، وصفت حالة اثنين بأنها حرجة، فيما أدت الغارة إلى تدمير ثلاثة طوابق من المبنى.

 
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