4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأعلنت فرقة العمليات التابعة لوزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مواطنين و 7 جرحى بينهم امرأة، وصفت حالة اثنين بأنها حرجة، فيما أدت الغارة إلى تدمير ثلاثة طوابق من المبنى.
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