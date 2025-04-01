4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- أستشهد 4 مواطنين لبنانيين في غارة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء استهدفت مبنى في منطقة حي ماضي التجاري في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

اضافة اعلان