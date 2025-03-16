4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

09:48 م

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الوكيل الإخباري- استشهد 4 أشخاص على الأقل، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، على بلدة عيناثا جنوب لبنان. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" إن الغارة استهدفت منزلاً في أطراف بلدة عيناثا ".

