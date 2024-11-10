4 شهداء و15 جريحا في غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية "أن الغارة الإسرائيلية على حي الميدان في النبطية ليلا أدت إلى إصابة 12 شخصا بجروح".
وقال مصدر أمني لبناني، "أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً معبر جرماش في أطراف الهرمل عند الحدود اللبنانية - السورية، كما يحلق الطيران الإسرائيلي في أجواء مدينة صور على علو منخفض جداً، في وقت تتعرض بلدة الخيام لغارات عنيفة".
بترا
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