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4 غارات على الحديدة وصنعاء

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 04-10-2024 05:57 م

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام مقربة من جماعة أنصار الله (الحوثيون) إن 4 غارات عدوانية استهدفت منطقة الكثيب غرب مدينة الحديدة.

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كما قال مراسل الجزيرة إن ثلاث غارات شنت على العاصمة اليمنية صنعاء.

 
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