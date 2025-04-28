4 غارت أميركية جديدة على صنعاء

11:09 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن طائرات أميركية نفذت 4 غارات على منطقة براش شرق جبل نقم في صنعاء. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن غارة أميركية أخرى ضربت مديرية بلاد الروس جنوب صنعاء.