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4 غارت أميركية جديدة على صنعاء

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 11:09 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن طائرات أميركية نفذت 4 غارات على منطقة براش شرق جبل نقم في صنعاء.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن غارة أميركية أخرى ضربت مديرية بلاد الروس جنوب صنعاء.
 
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