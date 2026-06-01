4 قتلى بانفجار في مصنع لشركة دفاعية في كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بحروق بالغة في انفجار وقع في منشأة تابعة لشركة "هانوا آيروسبيس" في مدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية، حسبما أفادت الشرطة وخدمة الإطفاء.

