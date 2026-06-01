الإثنين 2026-06-01 08:59 ص

4 قتلى بانفجار في مصنع لشركة دفاعية في كوريا الجنوبية

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسؤولين قولهم إن السلطات تلقت بلاغا عن الانفجار في منشأة الشركة الدفاعية الواقعة بالمدينة، على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب سيئول، في الساعة 10:59 صباحا.
ارشيفية
 
الإثنين، 01-06-2026 07:33 ص

الوكيل الإخباري-   لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بحروق بالغة في انفجار وقع في منشأة تابعة لشركة "هانوا آيروسبيس" في مدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية، حسبما أفادت الشرطة وخدمة الإطفاء.

وتعتقد الشرطة وخدمة الإطفاء أن انفجارا مجهول السبب وقع في الطابق الأول من المصنع، وتعتزم تحديد حجم الأضرار والتحقيق في سبب الحادث فور إخماد الحريق.

 
 


