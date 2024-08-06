4 قتلى بعاصفة تضرب الولايات المتحدة

وبحسب "واشنطن بوست"، قالت السلطات في ولاية فلوريدا إن فتى يبلغ من العمر 13 عامًا لقي مصرعه جراء سقوط شجرة على منزل عائلته المتنقل في فانينغ سبرينغز شمال غرب فلوريدا.
وفي مقاطعة ديكسي بالولاية نفسها، أعلنت الشرطة أن شخصين قتلا في سيارة بالمقاطعة بعد أن "فقد السائق السيطرة عليها بسبب سوء الأحوال الجوية والطرق الرطبة".
أما القتيل الرابع فهو سائق مقطورة قضى بالقرب من تامبا بعد سقوطه في قناة.
ويتوقع أن تدخل "ديبي"، التي تحولت إلى عاصفة مدارية يوم الاثنين بعد وصولها إلى اليابسة، شمال فلوريدا ليل الاثنين ثم تتجه نحو جنوب ولاية جورجيا، قبل أن تصل إلى ساحل تلك الولاية وكارولاينا الجنوبية مساء الثلاثاء، وفقًا لمركز الأعاصير الأميركي.
-
أخبار متعلقة
-
العراق وإيطاليا يدعوان لتجنب التصعيد الإقليمي واللجوء للدبلوماسية
-
إسرائيل تعترض هدفا جويا عبر من لبنان
-
هاريس تفوز رسميا بترشيح حزبها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
-
مسؤول يتحدث عن موعد الرد الإيراني على الاحتلال
-
12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية بسماء بغداد
-
نائب أميركي يكشف توقعاته بشأن الرد الإيراني على الاحتلال
-
طهران: انفجارات أصفهان سببها تدريبات عسكرية
-
صحيفة أميركية تكشف ما طلبت إيران من روسيا