4 قتلى بعاصفة تضرب الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- تسببت العاصفة الاستوائية "ديبي" التي دخلت البر الأميركي، صباح الاثنين، بقوة إعصار بلغت 120 كم/ساعة، قبل أن تتراجع حدتها، بوقوع أربعة قتلى على الأقل، مهددة بحدوث فيضانات كارثية في جنوب الولايات المتحدة.



وبحسب "واشنطن بوست"، قالت السلطات في ولاية فلوريدا إن فتى يبلغ من العمر 13 عامًا لقي مصرعه جراء سقوط شجرة على منزل عائلته المتنقل في فانينغ سبرينغز شمال غرب فلوريدا.



وفي مقاطعة ديكسي بالولاية نفسها، أعلنت الشرطة أن شخصين قتلا في سيارة بالمقاطعة بعد أن "فقد السائق السيطرة عليها بسبب سوء الأحوال الجوية والطرق الرطبة".



أما القتيل الرابع فهو سائق مقطورة قضى بالقرب من تامبا بعد سقوطه في قناة.



ويتوقع أن تدخل "ديبي"، التي تحولت إلى عاصفة مدارية يوم الاثنين بعد وصولها إلى اليابسة، شمال فلوريدا ليل الاثنين ثم تتجه نحو جنوب ولاية جورجيا، قبل أن تصل إلى ساحل تلك الولاية وكارولاينا الجنوبية مساء الثلاثاء، وفقًا لمركز الأعاصير الأميركي.

pic.twitter.com/ekbTMtwe9r #صحيفة_المدينة #فيديو | العاصفة " #ديبي " تتسبب بوفاة 4 أشخاص وتهدد بفيضانات كارثية في جنوب الولايات المتحدة https://t.co/ZY0NHso742 August 6, 2024