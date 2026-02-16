الإثنين 2026-02-16 01:10 ص

4 قتلى في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة عند الحدود اللبنانية السورية

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
 
الإثنين، 16-02-2026 12:55 ص
الوكيل الإخباري-   قتلت إسرائيل 4 أشخاص مساء الأحد، في غارة نفذتها عند الحدود اللبنانية السورية.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة عند الحدود اللبنانية السورية ما بين نقطة المصنع وجديدة يابوس، ما أدى لمقتل 4 أشخاص، وأن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامينهم.
 
 


