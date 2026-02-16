4 قتلى في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة عند الحدود اللبنانية السورية

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة عند الحدود اللبنانية السورية ما بين نقطة المصنع وجديدة يابوس، ما أدى لمقتل 4 أشخاص، وأن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامينهم.
