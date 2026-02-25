4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا

وقال أنوخين في مقطع فيديو عبر تطبيق تلغرام "توفي أربعة موظفين في الشركة"، مشيرا إلى أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا.
وأشار إلى أن هذا الهجوم استهدف شركة تقع في مدينة دوروغوبوج وتقوم، بحسب موقعها الإلكتروني، بتصنيع "الأسمدة والمنتجات الصناعية".
