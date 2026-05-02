4 قتلى وعشرات المصابين جراء الأمطار والفيضانات في البرازيل

الوكيل الإخباري- أفادت "سي إن إن برازيل" بمصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل.



وحسب القناة، فإن الوضع الأكثر خطورة تشهده مدينة ريسيفي عاصمة الولاية والمناطق المحيطة بها، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية في المناطق الجبلية وانهيار مبان سكنية وغمر الطرق السريعة بالمياه.

اضافة اعلان



وبلغ عدد القتلى 4 أشخاص حتى الآن، ويجري العمل على تحديد العدد الدقيق للمصابين.



وأشارت القناة إلى أن المستشفيات المحلية تعمل بكامل طاقتها لتعالج مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.