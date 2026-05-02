السبت 2026-05-02 10:10 ص

4 قتلى وعشرات المصابين جراء الأمطار والفيضانات في البرازيل

السبت، 02-05-2026 08:23 ص

الوكيل الإخباري- أفادت "سي إن إن برازيل" بمصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل.

وحسب القناة، فإن الوضع الأكثر خطورة تشهده مدينة ريسيفي عاصمة الولاية والمناطق المحيطة بها، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية في المناطق الجبلية وانهيار مبان سكنية وغمر الطرق السريعة بالمياه.

وبلغ عدد القتلى 4 أشخاص حتى الآن، ويجري العمل على تحديد العدد الدقيق للمصابين.

وأشارت القناة إلى أن المستشفيات المحلية تعمل بكامل طاقتها لتعالج مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

 

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا، بمشاركة فرق الإطفاء والدفاع المدني. كما يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر.

 
 


عربي ودولي ترامب يحدد موعد الهجوم على كوبا

عربي ودولي ترامب: ما حدث في إيران "تغيير نظام" باختفاء قيادتي الصفين الأول والثاني

أسواق ومال "سبيريت" الأمريكية تعلق عملياتها لأول مرة منذ 25 عاما

فلسطين رويترز: الولايات المتحدة ستغلق مركزها الرئيسي في غزة مع تعثر خطة ترامب

عربي ودولي واشنطن تقر مبيعات عسكرية بأكثر من 8.6 مليار دولار لحلفاء بالشرق الأوسط

أخبار محلية بلدية المفرق الكبرى تضبط وتتلف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

الطقس أجواء دافئة اليوم وانخفاض ملموس الاثنين والثلاثاء



 
 






