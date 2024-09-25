40 ألف مقاتل عربي بانتظار إشارة من حسن نصرالله !

وبحسب الصحيفة، فإن المقاتلين ينتظرون دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للانضمام إلى القتال.
وأفادت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه وعلى الرغم من كونهم ليسوا مقاتلين "نخبة"، إلا أن تواجدهم في هذه المنطقة مثير للقلق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "إذا لزم الأمر سنتحرك في سوريا أيضا لنوضح بشكل أفضل أننا لم نعد نقبل وجودهم هناك".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
دراسة إسرائيلية: حزب الله قد يطلق 3 آلاف صاروخ يوميا
-
حزب الله يجهز صاروخ ألماس للمواجهة المرتقبة مع الاحتلال
-
ترامب يعد شركات السيارات الألمانية بإعفاءات ضريبية.. بشرط
-
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض نحو 10 قذائف بحيفا
-
الاحتلال يغتال القائد إبراهيم قبيسي في لبنان
-
حزب الله يستهدف مقرا للموساد بصاروخ باليستي في تل أبيب
-
بريطانيا ترسل 700 جندي استعدادا لإجلاء رعاياها من لبنان
-
أميركا تعفي القطريين من تأشيرة الدخول