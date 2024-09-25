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40 ألف مقاتل عربي بانتظار إشارة من حسن نصرالله !

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
الأربعاء، 25-09-2024 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألف مقاتل نحو لبنان أتوا من دول عدة بما في ذلك العراق واليمن وسوريا ويتواجدون قرب مرتفعات الجولان.اضافة اعلان


وبحسب الصحيفة، فإن المقاتلين ينتظرون دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للانضمام إلى القتال.

وأفادت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه وعلى الرغم من كونهم ليسوا مقاتلين "نخبة"، إلا أن تواجدهم في هذه المنطقة مثير للقلق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "إذا لزم الأمر سنتحرك في سوريا أيضا لنوضح بشكل أفضل أننا لم نعد نقبل وجودهم هناك".

سكاي نيوز
 
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