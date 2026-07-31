الجمعة 2026-07-31 03:44 م

40 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني

40 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني
40 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني
 
الجمعة، 31-07-2026 01:55 م

الوكيل الإخباري-   عبر نحو 40 ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني، وهي المنطقة التي يُتوقع أن يصل إليها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية الجمعة.

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واستمر تدفق المهاجرين خلال الليل حتى صباح الجمعة، وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين، فيما لقي 18 منهم حتفهم غرقا أثناء محاولتهم عبور الحدود بحرا، بحسب المصدر.

 
 


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