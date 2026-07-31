40 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني

واستمر تدفق المهاجرين خلال الليل حتى صباح الجمعة، وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين، فيما لقي 18 منهم حتفهم غرقا أثناء محاولتهم عبور الحدود بحرا، بحسب المصدر.
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