40 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني

الوكيل الإخباري- عبر نحو 40 ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني، وهي المنطقة التي يُتوقع أن يصل إليها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية الجمعة.

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