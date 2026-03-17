400 قتيل على الأقل بغارات باكستانية على كابل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، الثلاثاء، عن مقتل 400 شخص في غارة باكستانية استهدفت مركزًا لمعالجة إدمان المخدرات في العاصمة كابل.





وقال الناطق باسم الوزارة شرافت زمان: "إن الحصيلة ليست نهائية؛ إذ تتواصل عمليات البحث، لكن لدينا حوالي 400 قتيل وأكثر من 200 جريح".



ورفضت باكستان هذا الاتهام ووصفته بأنه كاذب ومضلل، وقالت إنها "استهدفت بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين" مساء الاثنين.



وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر في منشور على "إكس": "تشير الانفجارات الثانوية التي شوهدت بعد الغارات بوضوح إلى وجود مستودعات ذخيرة كبيرة".



وجاءت الغارة الجوية بعد ساعات من إعلان الصين أنها لا تزال مستعدة لمواصلة الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر بين البلدين الواقعين في جنوب آسيا، وحثت كلا الطرفين على تجنب توسيع نطاق الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.



ويأتي هذا التصعيد وسط حالة من عدم الاستقرار الأوسع نطاقًا في المنطقة، إذ أغرقت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران ورد طهران الشرق الأوسط في أزمة.





